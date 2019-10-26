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İbrahim Aydın: Hedefimiz, aromatik bitkiler pazarındaki payı artırmak

DHA

-  TIBBİ ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın hedeflerinin, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir zenginliğe sahip Türkiye'nin, dünya genelinde 115 milyar dolarlık hacmi bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler pazarındaki payını artırmak olduğunu söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 siyasi partinin teklifi ile kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri bir dizi ziyaretler için Hatay'a geldi. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın başkanlığını yürüttüğü heyet, ilk olarak Vali Rahmi Doğan´ı makamında ziyaret etti. Kurul üyeleri, daha sonra 280 bitki türünün sergilendiği Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi'ni gezdi. Burada basın mensuplarına konuşan Komisyon Başkanı Aydın, amaçlarının, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir zenginliğe sahip Türkiye'nin, dünya genelinde 115 milyar dolarlık hacmi bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler pazarındaki payını artırmak olduğunu söyledi. Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 siyasi partinin teklifi ile kurulduğunu hatırlatan Başkan Aydın, 3 aylık bir süre için kurulan komisyonun süresinin uzatılarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Şu ana kadar Meclis'te 11 toplantı yaptıklarını aktaran Aydın , tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda uzman 68 bilim adamının yanı sıra üreticiler ve bakanlıktaki uzmanları da dinlediklerini, bunun yanı sıra il çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hatay'ın bitki olarak çok fazla çeşitliliğe sahip bir yer olduğuna değinen Aydın, "Ülkemiz zaten çok zengin bu konuda, 12 bin üzerinde bitki çeşitliliği var. Ülkemizde 3 bin 600 endemik bitki, Hatayımızda da 2 binin üzerinde bitki çeşitliliği var, 300'ün üzerinde de endemik tür var. Türkiye'deki en kapsamlı olan müze de Hatay ilimizde" dedi.
`2023 YILINDA 5 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFLİYORUZ´
115 milyar dolarlık pazarda Türkiye'nin milyon dolarlar aşamasında payı bulunduğunu belirten Aydın, şöyde devam etti:
"500-600 milyon dolarlardan bahsediliyor. Kırsal kalkınmanın da lokomotifi olacak. Biz diyoruz ki bunları iyi bir şekilde değerlendirebilirsek 2023 yılına kadar bizim bu durumdan 5 milyar dolar gelirimizin olması lazım. Biz son yıllarda zenginliğimizin farkına vardık ve üretime başladık. Bizim isteğimiz şu; biz burada yalnız defneyi işlemeden ve ya kekik, ada çayı, bunlar yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünler, biz bunları ilaç yaparak, yağını çıkartarak o duruma getirerek ilaç sanayisinde kullanmamız gerekiyor. Yoksa dağdan topladığımız gibi onu ihraç etmek değil, hatta endemik türlerin korunması ve onların tarımını yapmak ve ondan sonra sanayileştirip, ülke dışına ihracat yapmamız gerekiyor."

HATAY

26 Ekim 2019 Cumartesi

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