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Kıbrıs Başbakanı Tatar, Hatay’da festivale katıldı Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ...

İHA

Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, "Barış Pınarı Harekatı ilk kez dünyada ABD ile Rusya'nın beraber hareket etmesine neden oldu" dedi.

Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, “Barış Pınarı Harekatı ilk kez dünyada ABD ile Rusya’nın beraber hareket etmesine neden oldu” dedi.
Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Hatay’da gerçekleşen Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ne katıldı. Burada gazetecilere demeç veren Başbakan Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirdi. Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’ye destek verdiklerini söyleyen Başbakan Tatar, “Bizim her zaman dileğimiz ve temennimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı mücadelesinde her zaman yanında yer almaktır. Türkiye Cumhuriyeti de her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında oldu. Milletimizin bütünlüğü, gücü ve özellikle Doğu Akdeniz’deki bu önemli bölgede son yıllarda gelişen olaylar ile birlikte Türkiye’mizin bizlerle beraber yaptığı çalışmalar iddiaları ve bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede bir lider olarak yoluna devam edebilmesi bizim birlik beraberlik içerisinde olmamızdan geçiyor. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman bu duygularla yaşamımızı sürdürüyoruz” dedi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidro karbon faaliyetlerini sürdürmesini de değerlendiren Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü Doğu Akdeniz’deki hidro karbon yataklarının faaliyetlerinin artması ile mavi vatandaki zenginliklerimiz ve Kuzey Türk Cumhuriyeti’nin bir devleti olarak Doğu Akdeniz’de güçlenmesi milletimize güç katmaktadır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptığımız ziyaretlerde bu duygularımızı paylaşıyoruz. Gönül bağı gönül birliği ve bu muhabbet milletimizin gücü bu kaynaşmadan gelmektedir” dedi.

“Türkiye’nin büyüklüğü bir kez daha bu harekatta görüldü”
Barış Pınarı Haraekatı’nda ABD ve Rusya’nın ortak hareket ettiğini ve bunun dünyada ilk kez yaşandığını söyleyen Tatar, “Barış Pınarı Harekatını başarı ile yürüten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine, silahlı kuvvetlere ve Mehmetçiğimize şükranlarımızı sunuyorum. İlk kez dünyada ABD ile Rusya’nın beraber hareket ettiği aynı olaya onay verdiği bir şey yaşanmıştır burada. Buda Türkiye’nin ne kadar büyüklüğünü ve gücünü göstermektedir. Doğru harekat olduğunu gösterir bölgede huzur ve Türkiye’mizin güvenliği ve huzuru Kuzey Kıbrıs’ın güvenliği anlamına gelir” dedi.
Altınözü ilçesinde gerçekleşen zeytin festivaliyle ilgili de konuşan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden kalabalık bir heyetle aranızdayız. Sizin bugün altın gününüz burada bunu yaşamak gerçekten de güzel bir şey. Altınözü’nde Zeytincilik çok başarılı yürütülmektedir. Ekonomik değer olarak bir ürün olarak Canan Hanımın söylediği gibi insana faydalı bir ürün. Canan Hanım Günde 100 Adet yememizi söyledi bizlerde zaten zeytini seviyoruz. Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden selamlar getirdik.1974’den itibaren bu bölgelerden Kıbrıs’a yerleşen ve orada bizlerle beraber çocuklarımızla beraber eğitimi alan ,oraya yerleşen, oraya gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Siyasi Ve ekonomik mücadelemizde destek olan kardeşlerimizle onların Ata yurdu olan Hatay’ı ziyaret etmek özellikle Altınözü’nde olmak bizim için gurur vericidir” diye konuştu.
Festivale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Kıbrıs Büyükelçisi ve Kıbrıs milletvekilleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri, belediye başkanları, Prof. Dr. Canan Karatay, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HATAY

26 Ekim 2019 Cumartesi

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