Engelliler Derneği Başkanı, Barış Pınarı Operasyonu'na destek için Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı

Hatay’da Kırıkhan Engelliler Dernek Başkanı, temsil ettiği 500 engelli vatandaşın adına engelli motorunu Türk bayrağı ile donatıp Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere destek için Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı.

Kırıkhan Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kayışkanat, Barış Pınarı Harekatı’na destek için Türk bayrakları ile süslediği engelli motosikleti ile Hatay’dan Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı. Askeri kamuflajını da giyen Başkan Mustafa Kayışkanat, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Kırıkhan’da bulunan 500 engelli arkadaşımızın adına Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacı ile görevde olan askerlerimize 500 adet karanfil götürerek askerlerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Gerektiğinde biz engellilerde canımızı bu vatan uğruna seve seve vermeye hazırız” dedi

Kayışkanat, asker selamı vererek Türk bayrakları ile donattığı engelli motosikleti ile Şanlıurfa’ya doğru hareket etti.

HATAY 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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