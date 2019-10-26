Samandağ’da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Samandağ ilçesinin Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
HATAY
26 Ekim 2019 Cumartesi
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