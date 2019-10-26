Samandağ’da huzur ve güven operasyonu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri huzur ve güven operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 552 şahıs sorgulanırken, 100’den fazla iş yerinde arama yapıldı.



Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik ve motorize yunus ekiplerinin katılımı ile ilçedeki kafe, kahvehane vb. gibi işletmelere huzur ve güven operasyonu düzenledi. Polis ekiplerinin operasyonunda 552 şahıs sorgulanırken, 100’den fazla iş yerinde arama yapıldı.



Samandağ halkı ise polisin uygulamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

HATAY 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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