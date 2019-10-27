KKTC Başkakanı Tatar: Türkiye büyük devletlere örnek olmuştur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KKTC Başkakanı Tatar: Türkiye büyük devletlere örnek olmuştur

DHA

- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda verdiği mücadeleyi Kıbrıs Türkleri olarak desteklediklerini belirtti. Tatar, "Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye, büyük devletlere örnek olmuştur. İnsan haklarından bahseden bu büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu" dedi.

- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda verdiği mücadeleyi Kıbrıs Türkleri olarak desteklediklerini belirtti. Tatar, "Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye, büyük devletlere örnek olmuştur. İnsan haklarından bahseden bu büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu" dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bir dizi etkinlik için geldiği Hatay'da Reyhanlı Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Tatar'a ilçeyle ilgili bilgi verdi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra çok sayıda Hataylının adaya yerleştiğini, Kıbrıs´ın ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.
Daha önce de Hatay´a ve Türkiye´nin çeşitli yerlerine ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Başbakan Tatar, "Dün sınırda Suriyelilerin yaşadığı kamplara gittim. Ayrıca sınırdaki Mehmetçiklerimizi ziyaret ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özveri ile insanlık adına yaptığı büyük fedakarlığı gördüm. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber olduğumuzu her defasında söylüyorum. Barış Pınarı Harekatı´nda da yaptığımız değerlendirmelerde de gerçekten Türkiye´nin ne kadar haklı olduğunu, ne kadar doğru bir adım attığını, netice itibariyle de çok kısa bir zaman sonra bu harekatın başarı ile sonuçlandığını, bölgeye huzur ve güvenlik gelmesi bakımından ne kadar doğru bir adım olduğunu hep birlikte gördük" dedi.
'AMAÇ BU ÜLKEDE DAHA HUZURLU YAŞAMAK'
Bölgede yaşayanların ekonomik olarak daha da güçlenmesinin ve refah seviyesinin artmasının, Türkiye´nin daha da güçlü olmasının bu mücadeleye bağlı olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, "Suriye sınırının uzun olduğu bu bölgede yaşayan insanlar büyük bir fedakarlık yapmış, özveri göstermiştir. Suriyeli kardeşlerimize kucak açmışlar, bunun da bir bedeli olmuştur. Ekonomik ve tabii ki diğer hususlarda, ama bu bölgede yaşayan insanlar bu fedakarlığı en iyi şekilde yapmışlar, dünyanın büyük milletlerine örnek olmuşlardır. Bunu ancak bizler yapabildik. Dolayısıyla insanlık adına yaptığımız bu örnek davranıştan dolayı çok huzurluyuz ve manevi anlamda daha güçlüyüz. Allah milletimize güç versin. Biz KKTC halkı olarak kendi mücadelemizi verirken Türkiye´nin de desteğiyle Doğu Akdeniz´de KKTC´yi daha güçlü kılabilmek ve memleketimiz, ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için daha istikrarlı, daha güvenli gelecek için hep birlikte birlik ve beraberliğimizi koruyarak, gece gündüz çalışmaktayız. Amaç bu coğrafyada daha huzurlu yaşamak içindir" diye konuştu.
'SEYİRCİ KALDILAR'
Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin, ekonomik bağlarının giderek güçlenmekte olduğunu söyleyen KKTC Başbakanı Tatar, şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti´nin bu coğrafyada içinde bulunduğu koşullarda vermekte olduğu mücadeleyi her zaman Kıbrıs Türkleri olarak destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı´nda da başarılı olundu. Bu nedenle de gurur duyduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk milletine başarılar dilerim. Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye büyük devletlere örnek ülke olmuştur. İnsan haklarından bahseden büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu. Milletimizin bekası için, başımız dik ve özgürlük içerisinde yaşayabilmemiz için Doğu Akdeniz´de işbirliğinin şart olduğunu ifade etmek istiyorum. 1974 Barış Harekatı olmasaydı, Mehmetçik adaya çıkamasaydı, bugün Kıbrıs´ta bir Türk bile kalamazdı. Harekat çok isabetli olmuştur. Mehmetçik adaya ayak basmasıyla yaşamaya devam ediyoruz. Hür, bağımsız, özgür ve başımız diktir."
KKTC Başbakanı Tatar, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak ve ailesinin yaptığı mozaik ve hurda sergisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında heyetler arasında plaket sunumu da yapıldı.

HATAY

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hataylı Temel Reis, 40 yıldır ahşaba şekil veriyor
YEREL HABERLER Hataylı Temel Reis, 40 yıldır ahşaba şekil veriyor
Samandağ’da huzur ve güven operasyonu
YEREL HABERLER Samandağ’da huzur ve güven operasyonu
Samandağ’da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samandağ’da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Başbakan Tatar’dan Vali Doğan ve Başkan Savaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Başbakan Tatar’dan Vali Doğan ve Başkan Savaş’a ...
İskenderun'da 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun'da 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi
Festivalde ‘CZN Burak’ izdihamı Kalabalığın arasından kalan CZN Burak festival alanından polis eşliğinde çıkarıldı
YEREL HABERLER Festivalde ‘CZN Burak’ izdihamı Kalabalığın arasından ...
Engelliler Derneği Başkanı, Barış Pınarı Operasyonu'na destek için Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Engelliler Derneği Başkanı, Barış Pınarı ...
KKTC Başbakanı Tatar, Hatay'da zeytinyağı festivaline katıldı
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar, Hatay'da zeytinyağı festivaline ...
Kıbrıs Başbakanı Tatar, Hatay’da festivale katıldı Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali gerçekleşti Başbakan Tatar: “Türkiye’nin büyüklüğü bir kez daha bu harekatta görüldü” Dünyada ilk kez ABD ile Rusya’nın beraber hareket ettiği bir olay yaşanmıştır
YEREL HABERLER Kıbrıs Başbakanı Tatar, Hatay’da festivale ...
Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzeti; tepsi kebabı
YEREL HABERLER Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzeti; tepsi kebabı
İbrahim Aydın: Hedefimiz, aromatik bitkiler pazarındaki payı artırmak
YEREL HABERLER İbrahim Aydın: Hedefimiz, aromatik bitkiler ...
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu Hatay’da Komisyon Hatay’da, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesini gezdi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın: “Türkiye’deki en kapsamlı bitki müzesi Hatay’da”
YEREL HABERLER Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu ...
Suriyeli yetimlerin zeytin hasat şöleni
YEREL HABERLER Suriyeli yetimlerin zeytin hasat şöleni
CHP'li Kaya: Türkiye ve Suriye´nin Orta Doğu´ya barış getirmesini bekliyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Kaya: Türkiye ve Suriye´nin Orta Doğu´ya barış ...
Jandarma Genel Komutanı Hatay’da
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Hatay’da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X