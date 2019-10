Hatay’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Hatay'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Antakya'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Uğur Anabal ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Doğan, “Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran cumhuriyetimize hayat veren ruh 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni, her ne pahasına olursa olsun korumak azim ve kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı gün vesilesiyle bir kere daha belirtmeyi görev biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar kapsamında şehitler, Antakya Şehitliği'nde düzenlenen törende saygıyla anıldı.

Vali Doğan, buradaki törende beraberindekilerle birlikte şehitliği gezerek karanfiller bıraktı, şehit yakınları sohbet etti.

