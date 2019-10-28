Hatay'da kaçak kazıya 6 tutuklama

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HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi kırsalındaki arazide, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler kaçak kazı yaptıkları tespit edilen S.U., Y.K., C.Y., M.K., V.B. ve T.M.'yi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



HATAY 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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