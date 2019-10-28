Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kısa süreli yenileme çalışması yaptı. Antrenman, Bayram Toysal’ın oyuncularıyla yaptığı mini toplantı ile son buldu.

HATAY 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:06

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