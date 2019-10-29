Hatay’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Hatay’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın makamında tebrikleri kabul edilmesiyle başlayan tören, Antakya’da Gündüz Caddesi’nde, düzenlenen geçit töreni ile devam etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8. Komando Tugay Komutanı Piyade Komando Albay Orhan Akkurt ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, cumhuriyetin dünyanın en çağdaş yönetim şekli olduğunu belirterek “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan ve onun ‘Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare’ olarak ifade ettiği, dünyanın en çağdaş yönetim şekli olan cumhuriyetimizin 96. Yıldönümü kutlamanın, büyük coşkusunu, heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ sözünde anlamını bulan milli egemenlik ilkesinin en iyi korunduğu ve gözetildiği yönetim şekli olan cumhuriyet ile başlatılan kalkınma hamlesi ülkemizin kaderini değiştirmiştir. 96 yılda Türkiye baştan başa imar edilmiş, başta alt yapı olmak üzere enerji, ulaşım, iletişim ve sanayi hamleleri gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet modern bir devletin tüm ilkelerini geleceğe en sağlam şekilde taşıma azmi ve kararlılığı demektir. Tüm bu değer ve kazanımların temelini oluşturan cumhuriyetin sonsuza dek yaşatılması hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Bu inançla; milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman ecdadımızı, aziz şehit ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde ebediyete kadar yaşatacak ve asla unutmayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından başlayan geçit töreninde askeri konvoyların ve öğrencilerin geçişleri sırasında törene katılan vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarıyla destek vererek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadılar.

Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü Yayladağı, Kırıkhan ve Samandağ’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

HATAY 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:51

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.