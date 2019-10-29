Caddeye dolan köpük, tedirginliğe neden oldu

HATAY´ın Defne ilçesinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde köpürerek caddeye doldu. Tedirginliğe neden olan köpük, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde, köpürerek mahalleyle aynı adı taşıyan caddeye doldu. Köpük nedeniyle tedirgin olan çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan çalışmayla yoldaki köpüğü temizledi. Sondaj köpüğü olduğu değerlendirilen maddenin zararsız olduğu belirtildi.



HATAY 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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