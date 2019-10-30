Suriyeli sivillere hijyen paketi yardımı

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalına yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen sivillere hijyen paketi dağıtıldı.

Saldırılardan kaçarak Eylül ayında Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hijyen paketi dağıtıldı. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Eylül ayında İdlib’in güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaşması nedeniyle çok sayıda sivil İdlib’in kuzey bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldı. Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle güvenliğin kısmen daha iyi olduğu bölgelere göç eden bin aileye hijyen paketi dağıttık. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla salgın hastalıkların artması ihtimaline karşın siviller bu sayede temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler" dedi.

HATAY 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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