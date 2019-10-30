Hatay’da 29 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 29 göçmen yakalandı.
Kırıkhan ilçesi Alan Yaylası mevkisinde yol uygulaması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüphe üzerine 01 MT 165 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan yabancı uyruklu 29 göçmenin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Kaçak göçmenler Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aracın yabancı uyruklu sürücüsü A.C. ise gözaltına alındı.
HATAY
30 Ekim 2019 Çarşamba
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