Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayip Erdoğan Bulvarı'nda 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı. Esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi merdivenle yanına çıkıp kurtardı. Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen esnaf, son çare olarak itfaiye ekiplerine haber verdiklerini, yapılan çalışma sonucunda kedinin ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

HATAY 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:50

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.