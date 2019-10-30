Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 antrenmanı ve çift kale maç çalışması yaptı.
HATAY
30 Ekim 2019 Çarşamba
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