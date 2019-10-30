Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 antrenmanı ve çift kale maç çalışması yaptı.

HATAY 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:50

YATSI 19:04

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