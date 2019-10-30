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Hatay'da DEAŞ operasyonunda 1 gözaltı

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sarıseki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Denizciler Mahallesi 2 Nolu Çarşı'da ciğerci dükkanı işleten S.D'yi (30) gözaltına aldı. S.D'nin evinde yapılan aramada bomba, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. DEAŞ mensubu olduğu ileri sürülen S.D., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

HATAY

30 Ekim 2019 Çarşamba

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