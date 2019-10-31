Nostaljik müzik aletlerine hayat veriyor Hatay’da, müzik aleti tamircisi Enes Yanık, çalışmaz denilen nostaljik müzik aletlerini tamir ediyor

Hatay’da, müzik aleti tamircisi Enes Yanık, nostaljik müzik aletlerine yeniden hayat veriyor. Mesleğine aşık olan Yanık, parçaları bulunmayan bazı müzik aletlerini kendi tasarladığı parçalarla yeniden kullanılır hale getiriyor.

Merkez ilçe Antakya’da 44 yıldır müzik aleti tamiri yapan 55 yaşındaki usta Yanık, teknolojik müzik aletlerin yerine, nostaljik müzik aletlerini tamir etmeyi tercih ediyor.

Babası sayesinde başladığı müzik aleti tamirini kısa sürede sevdiğini ve öğrendiğini söyleyen Enes Yanık, “Bu mesleğe 1976 yılında babamın sayesinde başladım. Yaklaşık 44 yıl oldu, 11 yaşında başlamıştım, şu anda yaşım 55. Zevkle yapıyorum eski cihazlarıydı, gramofonuydu, pikabıyla, amfisiyle daha sayamayacağım nostaljik cihazları tamir ediyorum. Parçası piyasada olmayan, tamir olamayacak cihazların mesela bir tweeter, bir hoparlör bulunmuyor, ben onun tweeterini sarıyorum veya crossoverunu yapıyorum, pikaplara kafa uydurma sistemimiz var, parçaları bulunmuyor çünkü. Arızalı olan bir nostaljik bir müzik aleti sahibine, 'biz bunu sana bir şekilde yorumlayıp, bu güzelliği size katalım' diye insanlara hizmet veriyoruz” dedi.

Nostaljik müzik aletlerinin tamirinde yaşadığı en büyük zorluğun aradığı parçaları bulamamak olduğunu söyleyen Yanık, “Aradığımız parçayı bulamıyoruz bazen. Böyle olunca da uydurma dediğimiz sistemlerle yola çıkıyoruz mesela bir kafa bulamıyorsun, onun yerine iğne yapıyoruz. İğneyi temin edemiyorsak komple yeniden bir kafa oluşturuyoruz. Bu durumda bizim müşterilerimizin çok hoşuna giden bir durum. Müşterimiz nostaljik müzik aletini tamir sonrası burada dinlediğinde ‘bravo, yaptın’ diyerek bizleri tebrik ediyor” dedi.

Nostaljik müzik aletleri tamirinin severek yapılacak bir iş olduğunu söyleyen Yanık, “Eski müzik aletleri daha hoş, kullandıkları çelik ya da metal ürünlerde paslanma olmuyor. Şimdi iki sene önce alınan bir cihaza bakıyorsun paslanmış, biz onun için yeni müzik aletlerini tamir etmeyi tercih etmiyoruz” diye konuştu.

HATAY 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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