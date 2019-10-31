Hatay’da uyuşturucu operasyonu Reyhanlı'daki bir evde 40 bin 82 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin 82 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Reyhanlı ilçesinde yapılan çalışmalarda F.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 40 bin 82 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K. ve S.K. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

HATAY 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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