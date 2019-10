Hatay Tarım Fuarı açıldı 80 firmanın katıldığı fuar 2 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak

Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği Hatay Tarım Fuarı'nın dördüncüsü törenle açıldı.

Antakya Otogar yanındaki arazide gerçekleştirilen ve 80 firma katıldığı fuara ilk defa ziraat odaları toplu katılım gösterdi.

Fuarın açılışında konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin üreticilerin, tarıma verilen desteğin tamamını alamadığını belirterek, “Biz icra makamı değiliz, üreticinin tüketicinin hakkını savunmak için kurulan bir kuruluşuz. Bizim icra makamlarını eleştirmemizden icra makamları alınmasın. Biz yapılandan çok, yapılmayanı söyleriz. Tarım Kanunun 21. Maddesi’nde tarıma milli gelirin yüzde 1’i destek verilmesi gerekir diyor. Hesap ettiğimizde 7 milyar dolar yapar. Şu an 3 milyar dolar civarında destek veriliyor. Dolayısı ile tarım işçileri, üreticileri her yıl devletten 4 milyar dolar alacağı var. Fuarımıza birçok çeşitli firmalar katıldı. Hatayımızda çok önemli firmalar var, son 4 yıldır Hatay vergi rekortmeni firmamız var ve tohum üretiyor. Dövizle almak yerine bizim cari açığımızın büyümesini önleyen bir firma” dedi.

Arazilerin çoraklaşmaması için barajların bir an önce bitirilmesi ve Hatay ekonomisinin canlanması için Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğini söyleyen Çinçin, “Karaçay Barajı bitti deniyor ama göremiyoruz. Su tutmaya başladı mı, tarımsal ve içme suyuna katkı vermeye başladı mı? Reyhanlı Barajı iktidarın Hatay’a yaptığı yatırımlardan bir tanesi. Ama söz verilen tarihte bir türlü bitmedi. Su tutmuyor ve tutmadığı sürece bizim arazilerimiz çoraklaşıyor. Savaşarak kazandığımız Anadolu topraklarını savaşsız çoraklaştırıyoruz. Bunun çözümünü bir an önce bekliyoruz. Hatay ekonomisi olarak savaşta çok bedel ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Hatay ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için olmazsa olmazlardan bir tanesi Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılmasıdır. İnsan, yolcu trafiğine ve ticarete açılmasıdır. Bu konuda Hatay Valiliği’nin siyasilerin ve hükümetimizin girişimlerini beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele kesimi yaparak, Hatay Tarım Fuarı’nın açılışını yaptı.

Ardından Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve protokol üyeleri stantları gezdi.

5 bin metrekare kapalı, 8 bin metrekare açık toplam 13 bin metrekare alanda bulunan fuar 3 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

