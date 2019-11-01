İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF) tarafından sağlanan destekle Suriye'nin İdlib kentinde 'Esnaf ve Sanatkarları Destekleme Projesi' kapsamında 18 dükkan açıldı.

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillerin gelirlerini temin edebilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF) tarafından sağlanan destekle ‘Esnaf ve Sanatkarları Destekleme Projesi’ kapsamında 18 dükkan hizmete açıldı.

İdlib’te açılışı yapılan gıda, otomotiv, sağlık ve giyim sektörlerinde çalışacak olan 18 dükkanın işletimi, bölge halkından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen sivillere verildi.

Siviller, dükkanlardan temin ettikleri gelirle ailelerinin geçimlerini sağlayabilecek.

Dükkanların kuruluş ve 3 aylık işletim sermayeleri İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF) tarafından karşılanarak hibe edildi.

İdlib’e bağlı Maaret Mısrin’de proje kapsamında elbise dükkanı işletmeye başlayan 3 yetim annesi Baraa el Abud, ailesinin geçimi çalışarak sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

43 yaşındaki Abud, kadın ve çocuklara hizmet veren elbise dükkanının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, ‘‘İç savaşta kocamı kaybettikten sonra çocuklarımla birlikte çok zor günler yaşadım. Yaklaşık 2 yıl boyunca yardım kuruluşlarının gıda desteği ile hayatta kalma mücadelesi verdik. Bugün ise çocuklarımın geçimini sağlayabileceğim bir iş imkanı buldum. Kadın ve çocuk elbiseleri sattığım dükkan bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Suriye’de iç savaşın başlaması nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bırakan Sadullah Gadhun ise işletimi kendisine devredilen döner dükkanı sayesinde kardeşlerini ve eşine bakabilecek.

Gadhun, işlettiği dükkanın İdlib’e bağlı Sarmada ilçesinde bulunduğunu ve kısa sürede kar etmeye başladığını vurgulayarak, ‘‘Yıllardır savaşın gölgesinde yaşayan Suriye halkının böyle projelerle desteklenmesi bizleri ümitlendiriyor. El açmak yerine kendi ayaklarımız üstünde durabilme imkanı elde edebildiğimiz için şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

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