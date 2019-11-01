Hatayspor'da liderlik hesapları

- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında konuk edeceği Altay'ı mağlup ederek, liderliğe yükselmeyi hedefliyor.
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor´a deplasmanda kaybederek liderlik koltuğunu averajla Ümraniyespor´a kaptıran Hatayspor, İzmir temsilcisi Altay ile evinde oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Güney temsilcisi, kendi seyircisi önünde galip gelerek geçtiğimiz hafta Ümraniyespor´a kaptırdığı liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor. Bordo-beyazlı ekipte, Erzurum deplasmanında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kubilay ile sakatlanan Helder Barbosa dışında eksik bulunmuyor.
HATAY
01 Kasım 2019 Cuma
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