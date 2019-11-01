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Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

İHA

Hatay'da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı.

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

Hatay’da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı.
Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine yangın noktasına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. 4 itfaiye aracı, bir iş makinası ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın 3 saatin sonunda güçlükle söndürüldü. Dorselerin ve içerisinde kimyasal maddelerin kül olduğu yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

HATAY

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:02
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