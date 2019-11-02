Hatay'da 5 bin dekar alanda maydonoz üretiliyor Sofraların vazgeçilmezi maydonoz iklim ve doğa koşulları sebebiyle Hatay'da yoğun olarak üretiliyor Üretilen tonlarca maydonoz, yurt içinde muhtelif illere ve yurt dışında da Rusya ve AB ülkelerine ihraç ediliyor

Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan maydonoz, iklim ve doğa koşulları sebebiyle Hatay'da yoğun olarak yetiştiriliyor. Hatay'da üretilen tonlarca maydanoz, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına ihraç ediliyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde üretilen tonlarca maydanoz, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini koruyor. Verimli arazilerin yanı sıra üreticilerin bir karış toprağını değerlendirmek amacıyla evinin bahçesine bile ekimini yaptığı ürün, yurt içinde ve yurt dışında da büyük talep görüyor. C vitamini bakımından zenginliğiyle bilinen, idrar sökücü, kansızlık, halsizlik ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi gelen maydanoz, aynı zamanda iştah açıcı ve ateş düşürücü özelliğiyle şifa kaynağı oluyor.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda maydonoz üretiminin gerçekleştirildiğini kadederek, "Maydanoz her yerde üretilir. Ancak Türkiye'de soğukların başlaması ile soğuk bölgelerde maydanoz maalesef ölmektedir. Dolayısıyla Samandağ bölgesi iklim yapısından kaynaklı olarak burada yetiştirmeye devam edebiliyoruz, bu sebeple önemi kış aylarında daha fazla olmakta ürettiğimiz maydanozu Türkiye'nin muhtelif illerine ilçelerine gönderdiğiniz gibi dünyanın muhtelif ülkelerine de ihraç etmekteyiz. Bu da ülke ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca istihdama da önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Kamacı, Suriye iç savaşı ile birlikte Orta Doğu’ya olan ihracatın azalmasıyla birlikte Avrupa ve Rusya'ya yöneldiklerini belirterek, "Şu anda bütün ihracatımızı Rusya başta olmak üzere Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte oda olarak yaptığımız ARGE’ler neticesinde ürettiğimiz maydanozu katma değer sağlayacak kurutma yöntemiyle Çine ihraç etmeyi düşünmekteyiz. İlçemizde her ne kadar ortalama kayıtlı 5 bin dekar alan olsa da mevcut olan 200300 metre alanlarda da aile bütçelerine katkıda bulunmak için bu işi yapan arkadaşlarımız da vardır. Dolayısıyla bu üretim alanımız yaklaşık olarak 10 bin dekar alana çıkabilmektedir" dedi.

HATAY 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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