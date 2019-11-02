Hatay künefesine yoğun ilgi

KENDİNE has malzemeleri ve pişirim tekniğiyle fark yaratan Hatay künefesi, yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi oluyor. Sıcak servis edilmesi ile bilinen künefe sünen peyniri ve yoğun şerbetin verdiği tat ile hem görsel anlamda dikkat çekiyor hem de tatlı tutkunlarının damak zevkine hitap ediyor.

Hatay'a özgü olan künefe de kullanılan tuzsuz peynirin sadece Hatay'da üretilmesi de tatlının yöreye özgü oluşunu simgeleyen önemli öğelerden biri. Başlangıcından servis edilene kadar birçok işlemden geçen künefe piştiği yerde sıcak olarak tüketiliyor.

UZUN VE ZAHMETLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Sıcak sac üzerine kadayıf hamurunun dökülmesiyle ilk olarak kadayıf elde ediliyor. Elde edilen kadayıflar ince ince kıyılarak tereyağı ile harmanlanıp tepsi üzerine açılıyor daha sonra Hatay'a özgü olan tuzsuz künefe peyniri tepsiye eklenerek üzeri tekrardan kadayıfla kapatılıyor. Pişirime hazır hale gelen tepsiler çevrilerek alt ve üst tarafı pişiriliyor. Pişirme işleminin ardından şerbetinin dökülmesiyle künefe hazır hale geliyor.

HERKES KOLAYLIKLA YAPABİLİR

Hatay'da 30 yılı aşkın süredir künefe ustalığı yapan Salih Görgen, künefede kullanılan peynirin sadece Hatay'a özgü olduğunu ifade ederek, "Bu peynir tamamen Hatay'ın yaylım alanlarından beslenen ineklerin sütünden elde ediliyor. Başka hayvanların ürünlerini fazla koku yaptığı için kullanmıyoruz. Evlerinde hanımlar da kolaylıkla yapabilirler. Künefenin en önemli özelliği piştiği yerde yenir. Pişirimden sonra sıcak olarak servis edilir ve tüketilir" diye konuştu.



HATAY 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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