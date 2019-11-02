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TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2

İHA

TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 32'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2

TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 32'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Cemal Alpay xx, Burak Cansız xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xxx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Furkan Şeker xxx, Aabid xxx, Alican Özfesli xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Bokila dk. 79 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx, Selim Ilgaz xxx (Hamza Gür dk. 74 x), Mirkan Aydın xxx (Soner Örnek dk. 86 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Samed Karakoç, Idır Ouali
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Altay: Emre Koyuncu xx, Deniz Vural xx (Yılmaz Özeren dk. 68 x), Kappel x, Tavares xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 78 x), Tatos x (Leandrinho dk. 46 xx), Putsila xx, Paıxo xx, İbrahim Öztürk xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Murat Uslu xx
Yedekler: Aydın Bağ, Yasin Palaz, Cenk Özkacar, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Alican Özfesli (dk. 43), Mirkan Aydın (dk. 62), Furkan Şeker (dk. 64) Hatayspor, Deniz Vural (dk. 56), Marco Paixo (dk. 83) Altay
Sarı kartlar: Selim Ilgaz (Hatayspor), Putlisa (Altay)

HATAY

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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