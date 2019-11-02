Hatayspor - Altay: 3-2

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız

HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Mirkan (xx) (Dk. 86 Soner x), Selim (xx) (Dk. 74 Hamza x), Alican (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Gökhan (xx) (Dk. 79 Bokila x), Caner (xxx)

ALTAY: Emre (x), Deniz (xx) (Dk. 68 Yılmaz x), Kappel (xx), Tavares (xx) (Dk. 78 Oğuz Han x), Tatos (xx) (Dk. 46 Leandrinho xx) , Putsıla (x), Paıxao (xx), İbrahim (xx), Gençer (xx), Özgür (xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 44 Alican, Dk. 62 Mirkan, Dk. 64 Furkan (Hatayspor) Dk. 56 Deniz, Dk. 83 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Selim, (Hatayspor)-Putsıla (Altay)TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Altay´ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan´ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Altay´ın golleri ise Deniz ve Paixao'dan geldi.



HATAY 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:46

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.