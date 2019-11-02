Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatayspor - Altay maçının ardından Toysal: “Önemli olan bu maçta üç puan almaktı” Karafırtınalar: ...

İHA

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Hatayspor, sahasında Altay’ı 32 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, maçın zor olacağını bildiklerini önemli olanın kazanmak olduğunu belirterek, “Öncelikle maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Rakip Altay çok derli toplu, özellikle hücum bölgesinde önemli oyunculara sahip bir takım. Biz bunun bilincindeydik. Gerideki zafiyetlerinden faydalanabilmek adına üçüncü bölgede özellikle üç gol attık ama birçok pozisyonu cömertçe harcadık. Belki 31’de kırılma anında son beş dakikada Bokila’nın kaçırdığı pozisyonda 41 olsa şu an farklı şeyler konuşabilirdik. Maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Skor avantajı bizdeyken son 510 dakika gereksiz skoru koruma içgüdüsü ile biraz geriye çekilmeler oldu. Akabinde rakip bir tane gol attı, birkaç tane de ciddi anlamda pozisyona girdiler. Bizim için önemli olan bu maçta üç puan almaktı. Tabi oyunsal olarak da geçen haftaya göre özellikle biraz daha net kreatif bir oyun, üçüncü bölge de daha istekli ve arzulu bir takım. Ama yediğimiz iki gol de bize yakışmadı. Maçın zor olacağını bildiğimiz için bizim için öncelikle maçtan üç puan almaktı, bunu başardığımız için mutluyuz. Takımdaki bütün futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizlere verdikten destekten dolayı. Onlar bize inanmaya devam etsin Hatayspor’u layık olduğu yere getireceğiz” dedi.

Altay cephesi
Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise aldıkları skorun mücadeleye göre doğru olmayan bir sonuç olduğunu belirterek “Skor ilk yarıya baktığınız zaman doğru bir skor ama ikinci yarıya baktığınızda, oynanan mücadeleyle bana göre doğru olmayan bir skor. İlk yarıda istek ve arzu olarak iyi değildik ama rakibimize de topu kullanma şansını verdik. Neticesinde 10 geriye düştük. İkinci yarı yaptığımız bir değişiklikle biraz daha dengeyi sağladık ve golü de bulduk. İkinci yarının tamamında üstün oynadığımızı söyleyebilirim ama yediğimiz ikinci gole yüzde yüz ofsayt deniyor, ben görmediğim için çok üzerinde durmuyorum. Ama arkadaşlarımızın hepsi aynı şeyi söylüyor ve verilmeyen bir penaltımız var. Tabi bunlar asla bahane değil, maçı ilk yarıda bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Deplasmanda 2 tane gol attığın zaman kazanman gerekiyor. Bugün maalesef 1 tane fazla yedik, basit golleri aza indirmemiz gerekiyor. Sadece 1 tane maç kaybettik, sezonu kaybetmedik, verilen mücadele istek ve arzu benim için yeterliydi ama sonlandırsaydık daha da iyi olacaktı” dedi.

HATAY

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da sağanak sele yol açtı
YEREL HABERLER İskenderun'da sağanak sele yol açtı
Hatayspor - Altay: 3-2
YEREL HABERLER Hatayspor - Altay: 3-2
TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2
U16-U18 Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe Yarışmaları Hatay’da yapıldı
YEREL HABERLER U16-U18 Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe Yarışmaları ...
Hatay künefesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hatay künefesine yoğun ilgi
Hatay'da 5 bin dekar alanda maydonoz üretiliyor Sofraların vazgeçilmezi maydonoz iklim ve doğa koşulları sebebiyle Hatay'da yoğun olarak üretiliyor Üretilen tonlarca maydonoz, yurt içinde muhtelif illere ve yurt dışında da Rusya ve AB ülkelerine ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Hatay'da 5 bin dekar alanda maydonoz ...
Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı
YEREL HABERLER Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı
Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı Hatayspor’dan Kubilay Sönmez’e para cezası
YEREL HABERLER Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarını ...
Hatayspor'da liderlik hesapları
YEREL HABERLER Hatayspor'da liderlik hesapları
Şehit Veteriner Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı Helallik alınması sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesine yakınları ve sağlık ekipleri destek oldu
YEREL HABERLER Şehit Veteriner Uzman Çavuş son yolculuğuna ...
Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 40 bin hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 40 bin hap ele ...
Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planı Kapanış Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen: “Su sınırsız kaynak değildir”
YEREL HABERLER Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planı Kapanış ...
İdlib halkı için anlamlı proje
YEREL HABERLER İdlib halkı için anlamlı proje
İdlib’te esnafa 18 dükkan İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu'nun sağladığı destekle açılan 18 dükkan işletimi, bölge halkından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen sivillere verildi
YEREL HABERLER İdlib’te esnafa 18 dükkan İslam İşbirliği Teşkilatı ...
Türkiye’nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği Samandağ sahilinde sezonun son temizlik çalışması kumsalda insan gücü, denizde de tekne ile gerçekleşti Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun: "Samandağ sahilimizden 2019 yılında 900 ton, son 5 yılda da 4 bin ton atık topladık"
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uzun kumsalında sezonun son ...
Hatay’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay’a şehit ateşi düştü
Hatay Tarım Fuarı açıldı 80 firmanın katıldığı fuar 2 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak
YEREL HABERLER Hatay Tarım Fuarı açıldı 80 firmanın katıldığı fuar 2 ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu Reyhanlı'daki bir evde 40 bin 82 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu Reyhanlı'daki bir evde ...
Nostaljik müzik aletlerine hayat veriyor Hatay’da, müzik aleti tamircisi Enes Yanık, çalışmaz denilen nostaljik müzik aletlerini tamir ediyor
YEREL HABERLER Nostaljik müzik aletlerine hayat veriyor Hatay’da, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X