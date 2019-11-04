Hatay’da 67 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 67 kaçak göçmen yakalandı.
Altınözü ilçesinin Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 67 kişiyi yakaladı.
Kaçak göçmenler işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
HATAY
04 Kasım 2019 Pazartesi
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