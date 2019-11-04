Şehit Veteriner Uzman Çavuş dualarla anıldı

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Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.

Şehidin kayın babası Dede Bagtur'un Payas ilçesi, Fatih Mahallesi'ndeki evinde öğle namazı sonrası okunan mevlide, Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Feyzi Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, İlçe Müftüsü Abdullah Sertogulları da katıldı.

HATAY 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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