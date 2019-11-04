BM´den İdlib'e insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib´e 39 TIR insani yardım gönderildi.
Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan insani yardım malzemesi yüklenen TIR'lar, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´nda geldi. Buradaki işlemlerin ardından araçlar, gümrük sahasına girerek İdlib´e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.
HATAY
04 Kasım 2019 Pazartesi
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