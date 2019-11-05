Engelsiz basketbolcuların galibiyet serisi sürüyor Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87 Kocaeli Başiskele Spor Kulübü: 80

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Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Kocaeli Başiskele Spor Kulübünü 8780 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üçüncü haftayı da kayıpsız kapattı.

Sezonun üçüncü haftasında Kocaeli Başiskele Spor Kulübü takımını kendi sahasında konuk eden Hataylı basketbolcular, karşılaşmayı 8780 üstün tamamlayarak bir kez daha galibiyet sevinci yaşadı.

HATAY 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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