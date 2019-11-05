Engelsiz basketbolcuların galibiyet serisi sürüyor Hatay Büyükşehir Belediyespor: 87 Kocaeli Başiskele Spor Kulübü: 80

Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Kocaeli Başiskele Spor Kulübünü 8780 yendi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üçüncü haftayı da kayıpsız kapattı.
Sezonun üçüncü haftasında Kocaeli Başiskele Spor Kulübü takımını kendi sahasında konuk eden Hataylı basketbolcular, karşılaşmayı 8780 üstün tamamlayarak bir kez daha galibiyet sevinci yaşadı.
HATAY
05 Kasım 2019 Salı
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