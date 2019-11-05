HATAY´ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan yılın ilk 10 ayında 92 bin TIR çıkış yaptı.
Suriye'ye yük taşıyan TIR´lar, Reyhanlı´daki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçerek, Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye dönüyor.
Yılın ilk 10 ayında Suriye´ye yapılan ihracatta 92 bin TIR çıkış yaptı. TIR'ların taşıdığı yükün büyük bir bölümünü gıda ve inşaat malzemeleri oluşturuyor. Ayrıca insani yardım amaçlı yardım malzemeleri de Cilvegözü´nden çıkış yaparak, ara bölgede yüklerini boşaltıyor.
HATAY
05 Kasım 2019 Salı
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