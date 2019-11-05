Erken doğan bebeği ölen Bahar öğretmen, kalp krizinden yaşamını yitirdi

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HATAY'ın Arsuz ilçesinde öğretmen Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Arsuz Üçgüllük İlköğretim Okulu'nda görev yapan 1 çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar, hamileliğinin 7'inci ayında sancılandı. İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen, erken doğum yaptı. Dünyaya getirdiği bebeği ise 2 saat sonra hayatını kaybetti. Ameliyattan sonra kendine gelen genç kadın, dünyaya getirdiği ikinci bebeğinin yaşamını kaybettiğini öğrenince fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği genç öğretmen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bahar Bayraktar'ın cenazesi Arsuz'un Gözcüler Mahalle mezarlığında toprağa verildi.



HATAY 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:34

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