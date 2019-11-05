Samandağ’da polisten okul çevresinde denetim

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri okul saatleri boyunca uygulama yapıyor.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Motorize Yunus Timleri, eğitim öğretim yılı dönemi boyunca sürecek tedbirler kapsamında okul çevresindeki şüpheli araç ve kişiler üzerinde GBT uygulaması ve madde kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

HATAY 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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