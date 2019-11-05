Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas, dar alan ve çift kale maç çalışması yaptı.

HATAY 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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