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AFAD’dan lise öğrencilerine deprem tatbikatı Afet ve Acil Durum Hatay İl Müdürü Ömer ...

İHA

Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince okulda deprem tatbikatı yapıldı. Lise öğrencileri daha sonra toplanma alanlarına götürülerek, toplanma alanlarının önemi anlatıldı.

AFAD’dan lise öğrencilerine deprem tatbikatı Afet ve Acil Durum Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş: “Hatay’da 72 toplanma alanımız var, bu sayıyı 200’e çıkaracağız”

Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince okulda deprem tatbikatı yapıldı. Lise öğrencileri daha sonra toplanma alanlarına götürülerek, toplanma alanlarının önemi anlatıldı.
AFAD Hatay İl Müdürlüğü, Antakya ilçesinde bulunan Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde deprem tatbikatı ve deprem sonrası toplanma alanları konulu eğitim verdi. İlk olarak uzman personeller tarafından deprem sırasında yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler uzman personeller tarafından verilen bilgiler doğrultusunda senaryo gereği deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem sırasında, çök, kapan, tutun yöntemiyle sıraların yanına eğildi. Daha sonra öğretmenleri tarafından deprem bitti uyarısını alan öğrenciler, tek sıra halinde okuldan ayrılarak en yakın toplanma alanına ilerledi. Antakya Atatürk Parkı’ndaki toplanma alanında öğrencilerle bir araya gelen Afet ve Acil Durum Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş, öğrencileri başarılı tatbikatlarından dolayı tebrik etti.
Toplanma alanlarının önemine değinen Afet ve Acil Durum Hatay İl Müdürü Akbaş, herkesin bu toplanma alanlarını bilmesi gerektiğini söyledi. Ömer Akbaş, “İl müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte eğitim alanlarımızda çalışmalarını gerçekleştirdi. Toplanma alanlarının ne olduğunu ve önemini anlatmaya çalıştılar. Toplanma alanı deyince ne anlamamız gerekir? Toplanma alanlarını belirlerken bizler ilgili kurumlarımızla birlikte nüfus yoğunluğuna dikkat ediyoruz. Nüfusu fazla olan yerlerde daha fazla toplanma alanı belirlemeye çalışıyoruz. İkincisi de toplanma alanlarının ulaşılabilir ve tahliye dilebilir olmasını istiyoruz, her yeri toplanma alanı olarak belirlemiyoruz, bizim kriterlerimize uyuyorsa belirliyoruz. Ayrıca engellilerimiz ve yaşlılarımızın da ulaşabileceği yerleri belirlemeye çalışıyoruz. Kısacası toplanma alanlarının yürüyüş mesafesinde olmasını önemsiyoruz” dedi.
Toplanma alanlarının ikincil afetlerden etkilenmeyecek yerler olması gerektiğinin Akbaş, “Bu kriterlerin dışında afetlerde ikincil afet dediğimiz, örneğin bir deprem sonrasında toplanma alanına gittiğinizde insanların ikincil afetlerden etkilenmemesi gerekiyor. Nedir bu ikincil afetler, dere yatağında su taşkınlarına, deniz kenarında tsunamiye ve heyelan alanlarına yakın tehlike oluşturabilecek bölgeleri seçmiyoruz. Toplanma alanlarının ikincil afetlerden uzak olmasını istiyoruz. Bunun dışında toplanma alanlarının konutlara yakın olmasını istiyoruz. Bunun nedeni de ulaşılabilir olmasını istememizdir. Konutlara yakın olacak ama konutların yıkımlarından etkilenmeyecek toplanma alanlarının olmasına dikkat ediyoruz” dedi.
Toplanma alanlarındaki tahliye sürecinin 72 saate kadar ulaşabileceğini söyleyen Akbaş, afet çantalarının da önemine değindi. Herkesin evinde, arabasında yada iş yerinde afet çantası olması gerektiğini söyleyen Akbaş, “Toplanma alanları belirli süre içerisinde kalınacağı için sıfır ile 72 saat arasında olan bir süre, burada afet ve acil durum çantalarımızı mutlaka yanımızda götürmemiz gerekiyor. Özellikle afet ve acil durum çantalarını kendimize hedef seçmemiz gerekiyor. Evde bir afet ve acil durum çantamız varken, arabamızda ve ofisimizde de olması gerekiyor. Ne için afet ve acil durum çantasına ihtiyaç duyuyoruz? Bu çantaların içerisinde 72 saat boyunca idame edeceğiniz malzemelerin olması gerekiyor. Toplanma alanlarına giderken mutlaka imkan dahilinde afet ve acil durum çantalarını yanımızda götürmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Hatay’da şu ana kadar 72 toplanma alanının bulunduğunu söyleyen Ömer Akbaş, bu sayıyı en kısa sürede 200’e çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

“Toplanma alanlarını şuana kadar bilmiyordum”
AFAD’a yaptıkları tatbikattan dolayı teşekkür eden 11. sınıf öğrencisi Mustafa Gülcü, daha önce toplanma alanının yerini bilmediğini tatbikatla beraber öğrendiğini söyledi. Gülcü, “Bu yapılan tatbikatı ve öğrencilerin bu şekilde bilinçlendirilmesinden dolayı AFAD’a teşekkür ediyoruz. Sadece bizi değil tüm öğrencileri bu şekilde bilinçlendirmek AFAD’ın ve hepimizin görevi. Ben kendimden örnek verecek olursam okul ve bu civardaki toplanma alanımızın burası olduğunu bilmiyordum ve eminim bazı arkadaşlarımda bilmiyordu, şimdi ise hepimiz bunu öğrendik” dedi.
Toplanma alanının afet sonrası ailesini rahat bulabilmek adına da önemli bir bilgi olduğunu söyleyen, 11. sınıf öğrencisi Gülay Genç, AFAD’a verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti. Genç, daha sonra tatbikatta neler gerçekleştirdiğini sırasıyla anlatarak şu ifadelere yer verdi: “Bu yerler benim açımdan deprem sonrasında ailemi daha rahat bulabilmek için iyi bir bilgi oldu benim için. Çök, kapan ve tutun pozisyonunu alarak depremin bitmesini bekliyoruz. Deprem bittikten sonra duvar kenarlarından dışarıya çıkıyoruz ve toplanma alanlarına geliyoruz.”
Tatbikatta çok sayıda emniyet personeli de öğrencilerin güvenliğini sağladı.

HATAY

06 Kasım 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 18:58
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