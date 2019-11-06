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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İdlib´e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR´lar jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR´lar, gümrük sahasına girerek İdlib´e hareket etti. TIR´lardaki insani yardım malzemelerinin İldib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.



HATAY 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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