BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İdlib´e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.
Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR´lar jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR´lar, gümrük sahasına girerek İdlib´e hareket etti. TIR´lardaki insani yardım malzemelerinin İldib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.
HATAY
06 Kasım 2019 Çarşamba
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