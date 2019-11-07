Hatay’ın Suriye sınırında Asi Nehri kenarına gizlenmiş 100 bin adet captagon hap ve 9 bin 500 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Suriye üzerinden Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınözü ilçesinin Suriye sınırında bulunan Hacıpaşa Mahallesi'nde arama çalışmaları başlattı. Narkotik köpekleri ile yapılan arazi taraması sonucunda Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde 100 paket halinde toplam 100 bin adet captagon hap ve 9 parça halinde toplam 9 bin 500 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HATAY 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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