Nehir kenarında çuvaldan 100 bin uyuşturucu hap çıktı

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- HATAY´ın Altınözü ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Hacıpaşa Mahallesi üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin, sınır yakınlarında arazide yaptığı aramada, Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde paket halinde 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 gram esrar ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gerekli adli işlemlere başlandığı, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



HATAY 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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