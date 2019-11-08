Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı Bordo-beyazlılar, İstanbul’a hareket etti

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordobeyazlı kafile daha sonra İstanbul’a doğru yola çıktı.

Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2, duran top ve şut çalışması yaptı.

Bordobeyazlı kafile daha sonra maç için İstanbul’a gitti.

HATAY 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 18:56

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