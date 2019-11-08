Anadolu’nun ilk camisinde Mevlid Kandili

Anadolu’nun ilk camisi Habibi Neccar’da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı. Cami avlusuna kadar taşan kalabalığın kıldığı namazın ardından okunan mevlit, kaside ve ilahiler dinlendi.

Programa katılan vatandaşlar ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

HATAY 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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