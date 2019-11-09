Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

ANTAKYA Körfezi´nde, Hatay´ın Samandağ ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi´nin 5,5 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.19´da meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, Samandağ´da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.



HATAY 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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