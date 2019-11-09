Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

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Hatay'da akşam saatlerinde sokakta kaldırımın kenarına bırakılmış bebek bulundu.



Olay, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan Çarşısı diye anılan bölgede kaldırımın kenarında bulunan bebeği görenler durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.

HATAY 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:40

YATSI 18:56

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