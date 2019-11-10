İskenderun'da Ata'ya saygı

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ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Hatay'ın İskenderun ilçesinde de saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle İskenderun Atatürk Anıt Alanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05´i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçildi. Törende duygu dolu anlar yaşandı.



HATAY 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:00

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AKŞAM 17:39

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