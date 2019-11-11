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Hatay’da 104 bin fidan toprakla buluştu Valisi Rahmi Doğan: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle etkinlik ...

İHA

Hatay'da, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 104 bin 8 adet fidan, 104 bin vatandaşın katılımıyla toprakla buluştu.

Hatay’da 104 bin fidan toprakla buluştu Valisi Rahmi Doğan: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle etkinlik yok" "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ağaçları söküyor, tahrip ediyor imasında bulunanlar bu etkinliği iyi idrak etsin"

Hatay’da, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 104 bin 8 adet fidan, 104 bin vatandaşın katılımıyla toprakla buluştu.
Hatay’daki fidan dikim alanlarının merkez noktası olan Antakya ilçesi Serinyol ormanlık alanında gerçekleşen fidan dikimi etkinliği öncesi konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, dünyanın hiçbir yerinde böyle etkinliklerin yapılmadığını söyledi. Vali Doğan, “Dünyaya baktığımızda dünyanın en büyük sorunlarının başında çevre sorunları gelmektedir. Bugün çevre sorunlarıyla mücadele için milyonlarca dolar para harcayan ülkeler bu sorunlarını çözebilmiş değillerdir. Türkiye Cumhuriyeti de bu açıdan gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bugün dikeceğimiz fidanlarla geleceğe nefes olacağız. Ecdadın bize emanet olarak bırakmış olduğu bu toprakları gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza temiz bir çevre olarak bırakabilmek adına bu çalışmaları yürütmek lazım. Dünyanın hiçbir tarafında bu tür etkinlikleri göremezsiniz. Aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturan ve bunu bir festival havasında yapan ülkeye de rastgelemezsiniz. Ama en çok eleştiriyi de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti alıyor. Sanki çevreyi bertaraf ediyormuşuz, tahrip ediyormuşuz, ağaçları söküyormuşuz, ağaçları yakıyormuşuz imasında bulunanlar bugün bu faaliyetin ne anlama geldiğini iyi idrak etmeleri lazım” diye konuştu.
Etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, STK ve oda başkanları, minik öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu fidanlar bizim geleceğimiz”
Rahmi Doğan’ın ilk fidanı dikmesinin ardından etkinliğe katılan minik çocuklar ve vatandaşlar kendilerine ayrılan fidanları toprakla buluşturdu. Yapılan fidan etkinliğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Yağmur Bolat, “Ben fidan dikme etkinliğini çok sevdim. Bu fidanlar bizim geleceğimiz için çok önemli. Bu fidanları her sene dikmeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan istiyoruz. Ona çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İskenderun’da fidanlar toprakla buluştu
İskenderun ilçesi Düğünyurdu mevkisinde gerçekleştirilen fidan dikimine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı, resmi kurum amirleri, askeri erkan, STK ve oda başkanları ile öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırıkhan’da 3 bin fidan toprakla buluştu
Kırıkhan ilçesi Karataş mevkisinde Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karaahmetoğlu, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, ilçe milli eğitim müdürü, kurum amirleri, STK ve oda başkanları ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı fidan dikme etkinliğinde 3 bin fidan toprakla buluştu.

Sınır kenti Yayladağı’nda fidan dikimi
Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesinde 5 bin adet fidan toprakla buluştu. Tutlubahçe mevkisinde gerçekleşen fidan dikimine Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Bozdağ, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler, Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Yayladağı İlçe Tabur Komutanı Murat Durmuşoğlu, STK ve oda başkanları ile öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HATAY

11 Kasım 2019 Pazartesi

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