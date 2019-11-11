Hatay Barosundan TBB'ye çağrı

Hatay Barosu, 12 baronun genel kurul çağrısına ret cevabı veren Türkiye Barolar Birliğini eleştirdi.

Barodan yapılan açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun katılanlardan 6 üyenin oy çokluğuyla ve hukuka aykırı bularak reddettiği kararının, hukuka ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırı olması sebebiyle yeniden değerlendirilmesini ve hukuka aykırı kararını geri alarak, 12 baronun talebine uygun olarak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırması ve genel kurulu toplaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin kamuoyu gündemine yansıyan bu konuyla ilgili olarak baroların yapısını bozmak, delege sistemini ve kanunla korunmuş olan hukuki statüsünü, şimdiki kazanımları geriye götürmek niyetinde olan ve baroları ele geçirmek için fırsat kollayan çevrelere bir malzeme vermemesi adına, çözüm olarak mahkeme kapısını gösteren anlayışın terk edilmesi, sürecin hukuksal boyuta taşınmasının vereceği zararın Türkiye Barolar Birliği ve barolar tarafından gözetilmesi ve bu sürecin kamuoyu yerine baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin iç gündemi olarak bir an önce, olgunlukla tartışılıp karara ve sonuca bağlanması gerektiği kaydedildi.

HATAY 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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