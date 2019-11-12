Uyuşturucu ticareti şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetleme yaparken, 3 kişi, polis görünce kaçmaya başladı. Silahlı oldukları öne sürülen kişiler, kovalamaca sırasında İskenderun Devlet Hastanesi civarında bir binaya girdi. Polisler, binanın etrafını sararken, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, kaçamayacaklarını anlayınca teslim oldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aynı denetimlerde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi daha yakalandı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



HATAY 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.