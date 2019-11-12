Samandağ’da hortum korkuttu

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.

HATAY 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:02

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AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

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