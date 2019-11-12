İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Numune Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda polisten kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinden yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

HATAY 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:24

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AKŞAM 17:37

YATSI 18:54

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