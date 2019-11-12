BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 42 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan yüklenen insani yardım malzemeleri, konvoy eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR´lar girdikleri gümrük sahasından sonra İdlib ve kırsalına hareket etti. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği 42 TIR´daki insani yardım malzemeleri, bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.
HATAY
12 Kasım 2019 Salı
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